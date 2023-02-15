«В магазине отказались продать одежду с манекена, разве это правомерно?» 15.02.2023, 13:31

Ответ юриста.

Анна хотела примерить пальто с манекена на витрине, но продавец отказал, пишет onliner.by. «Я зашла в торговый центр в Минске, пошла в сторону магазина одежды, — рассказала она. — Увидела на витрине пальто, надетое на манекен. Рядом стояла табличка, что на пальто раньше была цена 400 рублей, а теперь 140. Я хотела его купить, но продавец-консультант сказала мне, что таких пальто, как на манекене, у них больше нет, закончились. И что одежду с манекенов на витрине они не снимают. Но разве магазин не обязан снять и продать покупателю одежду с манекена?»

Ответ юриста: магазин сам решает, продавать одежду с манекенов на витрине или нет. Но в случае Анны не все так однозначно из-за того, что на пальто была указана цена.

«Вопросы реализации товаров с витрин регламентируются Постановлением Совмина от 22 июля 2014 г. №703 „О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров“, — объясняет главный юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей Александра Юмудова. — В соответствии с пунктом 9 вышеупомянутого постановления в витринах торговых объектов выставляются образцы только тех товаров, которые имеются в продаже, а также элементы композиционного оформления, являющиеся инвентарем или материалами. Образцы товаров, которые находятся в витрине, продаются по усмотрению продавца после проверки их качества.

Следовательно, отказ передать потребителю товар, размещенный на витрине, не будет противоречить действующему законодательству.

Но если этого товара больше нет в наличии, магазин обязан убрать его с витрины, кроме случаев, когда он является частью композиционного оформления. Определить, является конкретный товар декором или нет, достаточно просто: на товар установлена цена, на декор — нет».

Еще вопрос юристу. А если манекен находится не на витрине, а в торговом зале, в этом случае продавец обязан продать с него одежду? «Если на одежде есть ценник, то продать обязаны. Если цена не установлена, то такой обязанности нет».

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