Чего ждать от России до 24 февраля? 15.02.2023, 13:34

Военный эксперт раскрыл планы Кремля.

Вполне вероятно, что Россия готовит еще одну массированную ракетную атаку до 24 февраля, высказался в эфире телеканала «Киев» военный эксперт Петр Черник.

По его словам, сейчас речь идет о накоплении россиянами ракетного ресурса. Более того, Черник допускает провокации со стороны российских агентов - как в Украине, так и в других странах Европы.

«От них ждать можно чего угодно. Давайте не забывать, что они имеют достаточно развитую агентурную сеть ... Какие-то диверсионные акты на территории Европы и на нашей территории могут произойти. Плюс стратегический неядерный ракетный потенциал мы не отменяем. Последний залп в 71 ракету - это довольно много. И они могут, да и, вероятнее, накапливают новый ракетный ресурс. На мой взгляд, до 24 февраля еще одна ракетная атака обязательно будет», - сказал Черник.

Однако, подчеркнул эксперт, «чего-то уж слишком особенного россияне предложить не могут»: «Вопрос - по чем будут бить. Возможно, изменят «философию» ударов с инфраструктуры энергетической, скажем, на транспортную».

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