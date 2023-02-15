Литва подтвердила закрытие погранперехода «Стасилос» 4 15.02.2023, 13:36

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Фото: Литовская таможня

Чем мотивировали такое решение.

Литва подтвердила закрытие железнодорожного пункта пропуска «Стасилос» для грузовых поездов из Беларуси с 16 февраля. Движение поездов будет возможно только через пункт пропуска «Кяна».

Литовская таможня объясняет решение закрыть движение отсутствием рентгеновской системы досмотра на станции Стасилос. Ее планируется установить к концу 2024 года.

«Эти меры принимаются в связи с большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы», — объясняет таможня.

Таможня отмечает, что в последние годы объем контрабанды, в первую очередь сигарет, из Беларуси через «Стасилос» значительно вырос. В 2022 году на Стасилос пришлось 87% сигарет, перехваченных на железной дороге. В то же время объем контрабандного потока через Кяну снизился после установки там рентгеновского комплекса.

О решении Литвы закрыть для белорусских поездов пункт пропуска «Стасилос» стало известно 14 февраля.

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