Российский футболист с подбитым глазом рассказал, как его проучили украинцы 18 15.02.2023, 13:39

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Фото:Скриншот видео tweetsNV

Игрок российского «Шинника» изложил свою версию драки в турецком отеле.

Защитник ярославского «Шинника» Артем Семейкин попытался объяснить, за что был избит футболистом закарпатского «Миная» в отеле Royal Seginus в турецком городе Лара.

По словам 26-летнего россиянина, причиной того, что кто-то из украинцев решил дать ему в глаз стало прославление государства-агрессора.

«Я спал вообще. Услышал просто, что человек в коридоре кричит „Слава Украине“. А я говорю: «Нет, братуха, слава России». Ну и пошло», — заявил он в комментарии кремлевской пропаганде.

При этом его версия противоречит словам других участников событий.

Как сообщал сайт Charter97.org,защитник Миная Дмитрий Немчанинов рассказал, что Семейкин вел себя по-хамски по отношению к обслуге отеля.

«Наши ребята были в туалете, а какой-то пьяный футболист из Шинника там нарыгал и начал что-то рассказывать уборщице. Она ему отвечала на турецком, а он такой: «Говори по-русски, я тебя не понимаю». Наши ребята ему говорят: «Не понимаешь? Сейчас мы тебе объясним тогда по-русски“. И ударили его. Он реально вел себя по-свински с той женщиной», — рассказал украинский футболист.

После этого Семейкин побежал за подмогой, из-за чего и началась массовая драка, в результате которой, кроме него, пострадали еще трое его одноклубников.

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