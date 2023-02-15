Биологи обнаружили рекордсмена среди ежей 2 15.02.2023, 13:49

1,308

Животному удалось прожить 16 лет.

Группа ученых из Оксфордского университета нашла в Дании самого старого ежа Европы, который прожил 16 лет. Исследование было опубликовано в журнале Animals.

Предыдущий рекордсмен среди ежей прожил девять лет. Авторы анализировали останки мертвых ежей, чтобы изучить, как меняется популяция этих млекопитающих в Европе. Всего группа изучила кости 697 тушек мертвых животных, среди которых было три ежа, проживших больше девяти лет.

У ежей во время спячки замедляется рост костей, из-за чего на них образуются кольца, по которым можно подсчитать возраст животного, как у деревьев. Так, двум млекопитающим на момент смерти было 16, 13 и 11 лет.

Около 30% не дожили даже до года, а остальные особи прожили около двух лет. Исследователи отмечают, что более половины смертей наступили после дорожных происшествий, а около четверти животных умерло в реабилитационных центрах во время лечения, например, после нападения собак.

Авторы подчеркнули, что в последние годы количество европейских ежей существенно сократилось. Анализ поведения и причин смерти поможет ученым выработать меры для предотвращения вымирания этих животных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».