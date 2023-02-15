В Гомеле на рабочем месте задержали пластического хирурга Алексея Дужего 3 15.02.2023, 14:03

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Алексей Дужий

Он находится на Окрестина в Минске.

В Гомеле на прошлой неделе задержали пластического хирурга Алексея Дужего. Об этом сообщил «Зеркалу» 14 февраля читатель. Такую же информацию разместил и телеграм-канал белорусских медиков «Белые Халаты».

«Прямо на в клинике на рабочем месте был задержан Алексей Дужий, пластический хирург. Он задерживался в 20-ом году и с тех пор говорил только на белорусском языке, — написал читатель.

Контактный телефон клиники Алексея, куда журналисты позвонили, чтобы проверить информацию, был вне зоны действия сети. В рабочих соцсетях клиники указано, что все консультации и операции хирурга отменяются с 3 по 19 февраля.

Сообщается, что Алексей Дужий находится на Окрестина, к нему не пускают адвоката.

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