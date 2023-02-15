Как российские генералы провалили экзамен под Угледаром 1 15.02.2023, 14:06

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Командование оккупационных войск так ничему и не научилось.

После того, как российским оккупантам удалось захватить Соледар, на Донбассе они сосредоточились на Угледаре и Бахмуте. Угледарское направление важно для оккупантов с точки зрения попытки прорваться вглубь Донецкой области с юга.

Сайт Charter97.org посмотрел, что известно о провальной попытке россиян захватить Угледар.

Российское командование бросило на город 155-ю элитную бригаду морской пехоты, а также большое количество танков и другой бронетехники.

Несмотря на то, что многие военные аналитики отмечали изменение тактики российских войск после поражения в Киевской области, где ВСУ уничтожали технику оккупантов, которая двигалась колоннами, под Угледаром мы снова увидели «лобовые танковые атаки» армии РФ.

Колонны бронетехники россиян «взлетали на воздух» на минных полях, подготовленных ВСУ.

«Под Угледаром они собрали танки буквально в колонну и пытались так наступать, словно у нас 24-25 февраля прошлого года. Конечно же, они были разбиты, потому что за прошедший год украинские воины набрались опыта. Плюс нужно не забывать, что средств поражения стало намного больше.

Это очень дурная затея, концентрировать так много техники. Но пожелаем им «успеха», они все делают правильно и хорошо. Пусть россияне концентрируют и дальше свою технику, а Украина будет ее сжигать», — комментировал для сайта Charter97.org тактику оккупантов под Угледаром офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин.

За неделю боев, как пишет издание Politico, было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе — 36 танков.

По информации издания, 155-ая бригада морской пехоты оккупационной армии РФ была ликвидирована вместе с командным составом. На этом направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов.

Информацию издания сайту Charter97.org подтвердил и белорусский боец ВСУ Александр Молчанов, который принимал участие в боях за город. Он рассказал, как ВСУ отражали атаку оккупантов 6 февраля:

«На наши позиции с различных направлений выдвинулась техника: танки и БМП.

С БМП спешилась пехота и попыталась приблизиться к позициям. Артиллерия и противотанковые средства уничтожили всю технику противника. Из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов мы уничтожили несколько сотен пехотинцев. К 14.00 остатки сил противника начали отходить», — рассказал Александр Молчанов.

Российское командование показало, что так ничему и не научились за год войны, провалив «угледарский экзамен».

«Российскую бронетехнику бросили в наступление по дороге, потому что все поля вокруг заминированы. А дорога под прицелом украинской артиллерии уже давно. Увидев этот едущий подарок, украинские артиллеристы сначала растерялись… А потом они открыли огонь. Люди (солдаты РФ — ред.) выбегали из этой горящей бронетехники и бегали по полям, там кадры совершенно чудовищные, потому что российская форма, которую дают танкистам, хорошо горит (когда ее шьют, получается много откатов)… Бронетехника, разворачиваясь, давила своих. Люди, которые разбегались по полям, подрывались на минах, а после этого генералы посылали следующую колонну бронетехники», — прокомментировала бои под Угледаром российская журналистка Юлия Латынина.

ВСУ взяли в плен полвзвода российских морпехов. Остальные, судя по всему, были уничтожены. 155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз — после Ирпеня и Бучи, второй раз — после поражения под Донецком. Сейчас же почти вся бригада уничтожена под Угледаром.

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