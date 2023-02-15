Евро на торгах в Минске добрался почти до трех рублей 1 15.02.2023, 14:11

Российский рубль упал до минимума за 280 дней.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро снова подорожали.

По итогам торгов, курс доллара поднялся на 0,05% — до 2,7772 рубля.

Курс евро вырос на 0,09% — до 2,9999 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,03% — до 3,7752 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня упал на 0,14% — до 4,0847 рубля за 10 юаней.

Banki24.by отметили, что доллар и евро поднялись до максимум за 302 дня, а российский рубль упал на минимум за 280 дней.

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