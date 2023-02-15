«Откликался на «Татьяну» и торопил с задатком» 15.02.2023, 14:16

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Мошенник из Гродно сдал белорусам десятки несуществующих квартир.

В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела об «арендном» мошенничестве. Его фигурант — 19-летний парень из Гродно, который сдал белорусам из разных городов 33 несуществующие квартиры и выманил у них 10,5 тысячи рублей.

Следователи рассказали об одном из эпизодов аферы. В июле прошлого года 27-летняя минчанка нашла в интернете объявление о сдаче однокомнатной квартиры и написала ее владелице, которая представилась Татьяной. Та потребовала как можно скорее внести залог для брони жилья, а для убедительности отправила фото своего паспорта и свидетельства о регистрации квартиры.

Потерпевшая поверила и перечислила 200 рублей задатка. Вскоре Татьяна известила девушку, что нашла клиента побогаче, и попросила удвоить эту сумму. Тогда потерпевшая попросила вернуть деньги, однако ответа так и не дождалась и обратилась в милицию.

«Владелицей» квадратных метров оказался 19-летний житель Гродно — псевдособственник еще 32 подобных квартир. Как выяснилось, он откликнулся на такую «вакансию» в соцсетях — в обязанности парня входили размещение объявлений в интернете и переписка с потенциальными жертвами от имени арендодателя. От своего руководителя гродненец получал реквизиты банковских карт, которые в дальнейшем передавал потерпевшим.

Всего пострадали 33 человека — жители Минска, Гродно, Могилева, Бобруйска и Смолевичей. Общий ущерб, причиненный обманутым квартирантам, составил более 10,5 тысячи рублей.

Официально молодой человек нигде не работает, а ранее он был судим за вымогательство и половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

На парня завели дело по ч.3 ст.209 УК (Мошенничество, совершенное повторно, группой лиц в крупном размере), он заключен под стражу.

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