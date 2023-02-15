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Белорусский нарколог-психиатр поставил «диагноз» Лукашенко

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  • 15.02.2023, 14:29
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Белорусский нарколог-психиатр поставил «диагноз» Лукашенко
Максим Зайцев

Медика осудили на два года колонии.

Брестский районный суд приговорил завотделением Брестского областного наркологического диспансера Максима Зайцева к двум годам колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК РБ) и председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука (статья 369 УК РБ), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Помимо тюремного срока, Зайцеву назначили штраф в размере 100 базовых величин ($1464).

По версии обвинения, комментарий в адрес Лукашенко медик оставил 20 июля 2021 года. В одном из телеграм-каналов под постом о Лукашенко он написал: «Животное, загнанное в угол. Скоро начнет кусать своих».

Комментарий про Александра Рогачука, как утверждает следствие, мужчина оставил 16 марта 2022 года. Тогда он написал: «РЫгачук пусть ляжет возле пушки и спит спокойно, осел! Бернес нашелся».

До суда Максим Зайцев находился под стражей два с половиной месяца. Известно, что у него есть трехлетний ребенок.

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