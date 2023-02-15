Россия перебросила в Украину 97% всей своей армии 5 15.02.2023, 14:30

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И все равно не может пробить оборону ВСУ на Донбассе.

К войне против Украины привлечена почти вся российская армия – 97%. Однако оккупантам все равно не удается пробить оборону украинских военных.

Захватчики концентрируют все свои усилия, чтобы прорваться вперед, но у них все равно это не получается. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в эфире BBC Radio 4.

«Это стоило огромной цены российской армии. По нашим оценкам, 97% российской армии, всей российской армии, находится в Украине», – заявил министр Великобритании.

Уоллес подчеркнул, что Запад должен продолжать помогать Украине, ведь таким образом западные страны укрепляют безопасность у себя дома. Также он добавил, что российская армия несет большие потери в Украине, и это уже существенно снизило их боеспособность.

«Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине, с очень, очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы», – отмечает британский министр.

Попытки российских оккупантов прорваться вперед он сравнил с ситуацией во время Первой мировой войны по уровню истощения и отсутствию успехов. Он напомнил, что армии РФ удается продвигаться не километрами, а метрами.

Также Уоллес отметил, что российские лидеры либо настолько оторваны от реальности, что не понимают настоящей ситуации, либо «не считаются с человеческими жизнями в России».

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