«Гнутся стволы»: украинский батальон каждый день ликвидирует по 150 оккупантов под Бахмутом 1 15.02.2023, 14:47

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фото: reuters

Боец ВСУ с передовой рассказал о деталях обороны города-крепости.

За день бойцы батальона «Свобода» под Бахмутом убивают от 50 до 150 оккупантов, и это только на том участке, где работает указанная бригада.

Но, как рассказал в эфире «Апостроф TV» боец Ярослав Лысенко, враг немного подвинулся к двум артериям, ведущим в город с севера и юга.

Имея численное преимущество личного состава, оккупанты немного донимают наших бойцов, у которых уже «гнутся стволы и огромная усталость от того, что каждый день приходится убивать двуногих существ, которые остаются валяться в поле», - рассказал защитник.

«То есть ситуация стабильная, для нас она стабильна потому, что мы не отходим с наших позиций. Там есть какие-то подвижки на 500-700 метров, на километр, но они не значимы», – отметил боец.

К Бахмуту есть несколько дорог, например, остался подход из Часового Яра, который контролируется Украиной, - рассказал Ярослав Лысенко, который добавил, что на востоке Бахмута сейчас ведутся бои, но там достаточно сил.

В Бахмуте «достаточно побратимов, и, подчеркну, опытных, которые, мы знаем, из Бахмута никуда не уйдут, потому что Бахмут уже не является артерией, он сейчас очень знаковое место, он действительно крепость», - подчеркнул украинский воин.

Оборона Бахмута – это очень большая линия столкновения, а с севера на юг она достигает километров 30-40. «Мы держим на всем этом отрезке все подходы к Бахмуту», - отметил Ярослав Лысенко, подтвердив, что в частном секторе и дачном близлежащем секторе города ведутся бои. Сейчас россияне пытаются закрепиться в частном секторе, потому что им очень далеко до многоэтажек и промзоны.

«В то же время Часов Яр обстреливается ежедневно, интенсивность примерно средняя, если сравнивать с боями Северодонецк – Рубежное, но очень плотно», - подчеркнул он.

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