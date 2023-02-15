«Меня, например, больше интересуют зарплаты «депутатов» и правительства» 15.02.2023, 14:56

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Белорусы ответили пропагандистам.

На днях Лукашенко на совещании, посвященном ценообразованию, возмутился зарплатами глав частных торговых сетей и дал указания опубликовать сведения, «где в 30-40 раз «великие» деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие».

После этого по госСМИ, от центральных до районных, разлетелся список с заголовком «Цифры шокируют».

Хотя диктатор заявил, что соотношение зарплат работника и руководителя, владельца торговой организации должно быть в пределах 1 к 8, позже выяснилось, что такого требования в законах нет. Тем не менее, впечатляющие цифры и разговоры о «социальной справедливости», что называется, пошли в народ. Но упали ли на благодатную почву, или попытка перевести стрелки провалилась?

«Салідарнасць» узнала у бывших и нынешних работников торговли (и не только), как лично они отнеслись к обнародованию «шокирующих цифр» и что думают о социальной справедливости. Имена всех собеседников изменены по их просьбам.

«Это как измерять среднюю температуру по больнице»

— Не знаю, многим ли это бросилось в глаза, но меня как бывшего товароведа зацепило, что на совещании у Лукашенко сравнивали теплое с мягким, или булку с курткой, — отмечает пенсионерка Татьяна Степановна. — Почему-то сравнивали зарплаты в частных торговых сетях и на государственных промышленных предприятиях, хотя логично было бы привести в пример госторговлю: «Родны Кут» Белкоопсоюза, «Радзивилловский», тот же ГУМ, ЦУМ.

А раз их даже не упомянули, возникают вопросы: то ли и там разбежка между зарплатами руководителей и рядовых сотрудников выше той, которую власти пытаются представить «социально справедливой», то ли там все настолько плохо, что если озвучить уровень зарплат, то все толковые специалисты разбегутся по частным сетям.

Лично меня удивили не зарплаты руководителей, а скорее выборочность публикации — заставляет задуматься, почему именно эти сети сделали «козлами отпущения».

Ну и сравнивать доход топ-менеджера со «средней зарплатой по предприятию» — крайне спорный подход, это как измерять среднюю температуру по больнице. В числе сотрудников ведь не только продавцы, но и бухгалтеры, уборщики, мерчендайзеры, сотрудники инфоцентра, парковщики тележек, многие заняты не на полную ставку, у всех разный уровень образования — о какой «социальной справедливости» в плане доходов здесь вообще можно вести речь?

В целом, знаете, все эти требования жесточайше разобраться и навести порядок напоминают старый анекдот про революционеров: «А мой дед, когда выходил на Сенатскую площадь, хотел, чтобы не было бедных…»

То есть это такая иллюзия борьбы якобы за всеобщее равенство, а на самом деле — с теми, кто посмел быть богатым и не зависеть от государства. Но мы же помним, чем эта идея закончилась для коммунистов?

«В разы меньший спрос, чем с любого руководителя»

— Ну, вот я продавец-консультант в одном из магазинов техники, который попал в список госконтроля, — улыбается минчанка Алеся, — и моя зарплата даже немножко меньше, чем там насчитали. Но скажу честно: ущемленной по сравнению с директором и тем более управляющим всей сети я себя вообще не чувствую.

Потому что у меня четкий, достаточно простой круг обязанностей, в разы меньший спрос, чем с любого руководителя и возможность совмещать эту работу с учебой на заочном. И отдельно, бонусом, нормальный коллектив. Почему мне должно что-то не нравиться? Мне 23 года, я не прикована к этому месту цепями распределения, доучусь, а там посмотрим.

Вообще если говорить о зарплатах, например, больше интересуют доходы депутатов и членов правительства. Почему у нас эти цифры секретные? Почему мой дядя, который по профессии тоже юрист и очень бывший милиционер, как депутат Гайдукевич, не может позволить себе построить или дом в элитном коттеджном поселке, а депутаты могут? Они работают больше рядовых юристов? Сильно сомневаюсь.

«Если хочешь заработать в моменте — это точно к частнику»

— Я согласен, что разрыв впечатляющий, — говорит Сергей, бывший повар в отделе собственной продукции крупной торговой сети. — Но сразу после училища я работал несколько лет в госструктурах, и там тоже есть свои нюансы. Может быть, разница в уровне зарплат не такая высокая, зато прозрачности в доходах нет вообще, бухгалтерия вечно что-то мутит, при этом никакой карьерной лестницы и пышным цветом процветает воровство.

«Социальная справедливость» на госпредприятии, насколько я видел — это пробыть положенное количество часов и получить зарплату. А у частника я четко понимаю: вот здесь переработал — получу больше. Более того, в одном месте, когда были срочные заказы и нужно было выходить в ночь, к примеру, перед праздниками — нам оплачивали такси, оформляли бесплатные обеды за счет заведения — то есть, показывали, что тебя ценят как специалиста.

К слову, о рассуждениях, мол, неужели руководитель работает больше продавца. Не могу и не буду говорить за всех, но в одном частном кейтеринге, где я работаю — да, это именно так. Там руководитель приезжает на объект раньше всех и контролирует процесс от начала до конца, и может подключиться к любой службе на любом этапе, даже было, что подменял кого-то из сотрудников, когда случился форс-мажор. Не представляю себе начальника любого госпредприятия, который мог бы сделать то же самое.

У меня с течением времени выработалось такое отношение: госконторы — это для тех, кому нужна стабильность, минимальный соцпакет и чтобы стаж шел; там относительно тепло, уютно и хорошо молодым мамам после декрета или, наоборот, пожилым людям, которым хочется спокойно доработать до пенсии.

Правда, придется принять и минусы в виде обязательных субботников, вступления в профсоюз, подписок на никому не нужные издания, собраний с идеологами.

А вот если ты хочешь заработать в моменте, — это точно к частнику. Притом здесь ты более свободен в выборе, легче устроиться или уволиться, если что-то не нравится, в то время как у «госов» контракт защищает не работника, а нанимателя.

«Как от этого выиграют все остальные?»

— Мне кажется, это вообще везде происходит, на всех предприятиях, независимо от формы собственности, — делится соображениями Ксения, которая работает в магазине косметики. — И если вдруг опубликуют зарплату нашего руководства, то разница тоже будет в десятки раз. Но если им поднимут налог или какие-то еще введут ограничения, как от этого выиграют все остальные?

Недавно в очереди в продуктовом один из покупателей, пожилой такой мужчина, громко хвалил Лукашенко, что правильно тот «раскулачивает торгашей, которые на простых продавцах наживаются». Я прямо не выдержала, спросила у него: «А вы тоже из тех, кто хочет все отнять и поделить?»

Он давай в ответ рассказывать про зарплаты в Советском Союзе, когда рядовой инженер жил не хуже директора завода, а женщины вокруг смеются: «Да-да, все там было по справедливости — только мы с родителями отдыхали в деревне, а дети номенклатуры в Артеке».

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