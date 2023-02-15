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Дроны вызвали панику в тылу войск РФ: оккупанты мечутся и прячутся за мусорными баками

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  • 15.02.2023, 15:12
  • 2,688
Дроны вызвали панику в тылу войск РФ: оккупанты мечутся и прячутся за мусорными баками

Украинские беспилотники застигли врага врасплох.

Появление украинского дрона в российском тылу провоцирует среди захватчиков настоящую панику, в результате чего они начинают бегать от него до полного изнеможения.

Соответствующее видео с беспорядочно мечущимися из стороны в сторону оккупантами было обнародовано в соцсетях, передает nv.ua.

На нем, в частности, видно, как двое российских солдат тщетно пытаются укрыться от беспилотника ВСУ между торговыми рядами местного рынка, пока один из них полностью не выбивается из сил.

Кроме того, еще одного оккупанта дрон атаковал, когда тот шел на помойку.

В результате этого раненому россиянину пришлось прятаться от беспилотника прямо за мусорными баками.

В еще одном эпизоде противник решил выйти покурить, однако не учел, насколько сильно это может навредить здоровью, и сразу же за это поплатился.

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