«Праздника не будет!»: у Пригожина случилась истерика из-за Бахмута 1 15.02.2023, 15:23

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Евгений Пригожин

Главарь ЧВК «Вагнера» вышел из себя после вопроса о возможных сроках захвата города.

У основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина началась настоящая истерика после вопроса о возможных сроках захвата Бахмута, который оккупанты не могут взять уже более полгода.

Военного преступника возмутило то, что многие в РФ ожидают от него каких-то существенных успехов на этом направлении, сообщает nv.ua.

«Я не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется. Подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов. Подходят к Бахмуту по всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои», — подчеркнул он в комментарии кремлевским пропагандистам.

По словам главаря наемников, никаких предпосылок для окружения ВСУ в северных районах нет, и ждать захвата Бахмута в ближайшее время не стоит.

«Штурмуется дом за домом. Квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении? Еще о чем-то… Вообще не понятно! Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление… Невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время. И поэтому рассуждать и деморализовать всех своими, бл*, несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла», — признал Пригожин.

Ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин визнав, що російські загарбники не зможуть взяти Бахмут, що жодного оточення українських бійців там навіть близько немає, і що навколо міста точаться жорстокі бої pic.twitter.com/VOCgEDpnHT — NV (@tweetsNV) February 15, 2023

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