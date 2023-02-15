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Назван самый полезный для сосудов десерт

  • 15.02.2023, 15:40
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Назван самый полезный для сосудов десерт

В составе готовых сладостей могут присутствовать вредные вещества.

Правильный десерт может быть очень полезным для кровеносных сосудов.

Врач-флеболог и сосудистый хирург Денис Ибрагимов назвал десерт, который положительно влияет на сосуды.

Речь идет о цукатах. Доктор отметил, что в составе готовых десертов часто находятся огромное количество трансжиров и сахара, которые негативно сказываются на состоянии сосудистой ткани и способствуют развитию патологических состояний.

Включение же в рацион сухофруктов и цукатов в умеренном количестве не только поможет удовлетворить тягу к сладкому, но и будет полезно для сосудов.

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