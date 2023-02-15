«Спецназ из Марьиной Горки боится одного упоминания о бойцах полка Калиновского» 4 15.02.2023, 15:48

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Что белорусы думают о возможном вступлении в войну?

Офицер запаса, которого вызвали на сборы, рассказал сайту Charter97.org, что если Лукашенко отправит белорусских военных на войну, дезертировать будут целые подразделения.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают белорусы о возможном вступлении в войну армии Лукашенко.

«Сдаваться всеми отделами — направлять орудия против ватников и лукашистов».

«Усилим собой полк Калиновского и вместе попрем на Дрозды. Главное — не дать Таракану смыться в ОАЭ или Зимбабве».

«Легко, наверное, мне говорить, но не сдаваться надо военным, а защищать белорусский народ. Струсили в 2020-м. Реабилитируйтесь в 2023-м».

«В Марьиной Горке, «головойгорящийшиеферразбиватели» говорят, что легко справятся с воинами ВСУ. Ну, удачи, дебилы колхозные! А вот про Полк Калиновского говорят, что боятся одного упоминания о ПКК. Если уж будут сдаваться, то только военнослужащим ВСУ, поскольку просто эти «спецназовцы» уверены, что «калиновцы» их положат их без всяких разбирательств на месте».

«Воевать кинут прапоров да молодых литех. Те разбегутся при первых же выстрелах, вместе с солдатиками. А офицерье бодро отрапортует о боевых потерях».

«В случае отправки в Украину, получив оружие и найдя единомышленников, нужно разоружать лояльных к власти вояк. Затем организовывать вооруженное сопротивление всей плешивой кодле. Уверен, что вооруженные люди смогут не только обломать пыл белорусам, которые рвутся в бой, но и нанести значительный ущерб и урон в живой силе бандам РФ, которые находятся на территории Беларуси».

«Отставной майор сказал, что по его данным военные даже не будут оказывать сопротивления полку Калиновского, если тот зайдет в Беларусь. Лука всех достал и за его погибать никто не желает», — пишут читатели.

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