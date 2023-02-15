«Внутри магазинов — толпы людей из Беларуси» 1 15.02.2023, 16:00

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Белорусы массово едут «на закупы» в Бяла-Подляску.

Уже несколько дней беларусы «штурмуют» магазины в Бяла-Подляске: это замена Белостоку после закрытия пограничного перехода в «Бобровниках».

Ажиотаж в магазинах Бяла-Подляски объясняется и последними заявлениями польского правительства, которое говорит о возможном закрытии всех погранпереходов на польско-белорусской границе.

Издание Dziennik Wschodni, рассказывающее про жизнь на востоке Польши — преимущественно в Люблинском воеводстве, поделилось историей одного читателя:

— В понедельник я был в магазине Media Expert с электроникой и бытовой техникой в Бяла-Подляске. Я не мог купить флешку, потому что их просто не было. А внутри магазина — толпы людей из Беларуси.

На стоянке возле магазина у большинства машин были беларусские номера. Подобное наблюдалось возле ближайшей «Бедронки».

Местные жители считают, что наплыв покупателей из Беларуси объясняется закрытие пограничного перехода в «Бобровниках» 10 февраля. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не исключает закрытие всех погранпереходов на польско-белорусской границе. Однако пока открытыми остаются переходы только в Люблинском воеводстве и приграничной Брестской области.

Белоруска Ирина, которая несколько лет живет в Бяла-Подляске, считает, что беларусы едут «на закупы» не только из-за закрытия переходов польской стороной, но из-за непредсказуемой политики Лукашенко.

— Главным образом, это связано с опасениями, какие решения примет Лукашенко. Он своенравен. К тому же Media Expert беларусы приезжают целыми бусами. И в то же время беларусские пропагандисты утверждают, что закрытие перехода в «Бобровниках» — только результат арестов польских таможенников и пограничников.

Трафик на границе действительно вырос?

Польские службы подтверждают увеличение автомобилей на переходе в «Тересполе» в последние дни. Пресс-секретарь Надбужского пограничного отряда Дариуш Сеницки подчеркивает, что пассажиропоток увеличился, но не привел к увеличению времени ожидания регистрации.

6 февраля границу в «Тересполе» пересекли 4 900 человек, а 13 февраля (уже после закрытия «Бобровников») — 6 200 человек.

— В последние дни мы замечаем большое количество легковых автомобилей с регистрацией из Гродненской области. Это подтверждает частичное перемещение трафика в Тересполь из закрытого пограничного перехода в Подляском воеводстве, — рассказывает пресс-секретарь налоговой администрации Люблина Михал Дерушь.

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