Командир погибшего белорусского добровольца Эдуарда Лобова призвал присвоить ему Героя Украины 15.02.2023, 16:12

Эдуард Лобов

Появилась петиция.

Командир погибшего под Угледаром белорусского добровольца Эдуарда Лобова призвал присвоить ему звание Героя Украины.

Соответствующая петиция создана на сайте президента Украины.

Автор петиции — Иван Завершинский, которого Эдуард ценой собственной жизни прикрыл своим телом.

«В своем последнем бою Эдуард Лобов своими действиями спас мою жизнь. Русские высадили десант недалеко от наших позиций. Эдуард вышел из окопа, и спокойно одиночными выстрелами из автомата расстрелял всех врагов. Именно эти действия позволили эвакуировать меня с поля боя.

Смертельное ранение Эдуард Лобов получил от попадания осколка танкового снаряда, когда стрелял по вражескому танку из Javelin. Это был ближний бой и экстренно эвакуировать Эдуарда с поля боя не было возможности», — пишет командир белорусского добровольца.

Как писал сайт Charter97.org, перед смертью белорусский доброволец уничтожил 15 оккупантов.

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