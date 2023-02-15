Недалеко от Минска продают дом по цене двушки 15.02.2023, 16:26

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Прилегающий участок украшен дизайнерским ландшафтом.

В 17 километрах от Минска продают дом, который можно рассматривать как хорошую альтернативу квартире. В нем 90 «квадратов», все современные инженерные системы, отделка, мебель и бытовая техника, а стоит он как двушка, пишет Realt.

Расположение хорошее — рядом Юхновский заказник, вокруг много лесов. До Уручья — 20 минут на машине. Но есть нюанс — это дачный поселок, СТ «Овощевод». Отметим, что этот факт не мешает многим проживать здесь постоянно — дороги чистят, можно подключиться к газу, рядом магазин, амбулатория и остановка маршрутки.

Дом, который нас заинтересовал, после реконструкции. В нем два уровня, общая площадь — 90 м2.

Материал стен — кирпич, фасад обшит деревом, покрашен. На крыше — металлочерепица, скаты утеплены. Дом спроектирован с террасой.

Внутри имеется мебель и бытовая техника, сантехника, но чистовая отделка стен еще не завершена.

Сейчас дом отапливается электричеством, но при желании можно перейти на газ.

Вода круглогодичная, из собственной скважины. Канализация — автономный септик.

Участок 10 соток, с дизайнерским ландшафтом. На нем растут садовые деревья и кустарники. За все это просят 69 тысяч долларов.

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