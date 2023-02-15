«Такого беспредела не было восемь лет»: между «ДНР» и РФ разгорается скандал 2 15.02.2023, 16:46

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Усилилась практика поборов.

На оккупированной части Донбасса разгорелся скандал в связи с действиями России в отношении границы с ОРДЛО. Жители так называемой «ДНР» жалуются, что большое количество грузовиков не могут выехать из ОРДО в Ростовскую область РФ.

Об этом пишут сепаратистские телеграм-каналы, публикуя возмущения местных автомобилистов. На публикацию обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, по словам которого, Россия вновь обманула жителей оккупированных территорий.

Несмотря на формальное заявление, что ОРДЛО «стали частью РФ», в реальности ничего подобного не произошло. Более того, жители «ДНР» жалуются, что такого беспредела не было в течение 8 последних лет.

Пограничный контроль не только не был отменен, но и был усилен.

Местный автомобилист рассказал, что на границе между ОРДЛО и РФ образовалась пробка длиной 7 км.

«Засек расстояние на спидометре и старался считать машины. Получилось около 300. Это еще без легковушек», - сказал он.

Комментируя публикацию, Казанский отмечает, что Россия продолжает сохранять границу с фейковой «республикой», а местные пограничники усиливают практику поборов с коммерсантов за провоз и вывоз с товаров.

«Донбасс - это Россия, границу отменили», - говорили они. - В результате очереди на несуществующей границе растянулись на километры, а поборы с коммерсантов за провоз товара на оккупированные территории только вырос. Сами «ДНРовцы» пишут, что такого беспредела не было все предыдущие 8 лет», - отмечает Казанский.

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