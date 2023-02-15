Ставка Путина лопнула Анатолий Несмиян

15.02.2023, 17:08

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Анатолий Несмиян

Вся политика Кремля с 2007 года оказалась провальной.

«В начале войны президент РФ Владимир Путин думал, что ему удастся шантажировать Европу зависимостью от российского газа, но он просчитался. Через год после начала войны он проиграл энергетическую войну, которую сам начал. Евросоюз приспособился к ситуации, обратился к надежным партнерам и теперь может видеть первые успехи - доходы России от продажи нефти и газа в Европу сократились на две трети, цены на газ в ЕС сейчас ниже, чем до начала войны, и Европа делает ставку на зеленую энергетику и энергетическую автономность», - прямая речь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, фактически приуроченная к годовщине 24 февраля.

Это своего рода оценка итогов спецоперации. Далеко не полная, так как там был еще и ультиматум «НАТО в границы 1997 года», но итог по этой части подводить будут другие. Хотя чего там подводить - теперь по итогам спецоперации Путина границы будут явно на тысячу километров поближе, чем до 24 февраля 2022 года. Причем даже не важно, будет ли формальное присоединение Украины к НАТО или нет.

На выступление Урсулы дер Ляйен, естественно, не мог откликнуться Медведев, пренебрежительно назвав ее гинекологом. Ему, конечно, лучше по газовым вопросам не стоило бы выступать с его прогнозом в 5000 долларов за тысячу кубометров после Нового года. Правда, в России это как раз нормально: Миллер в 2013 году обещал, что сланцевая «пирамида» рухнет, а Газпром будет стоить триллион долларов. И ничего - все еще руководит Газпромом. Так что тут все в духе и традициях.

В целом дер Ляйен вполне точно охарактеризовала экономический итог газовой войны. Россия потеряла газовый рынок Европы, доходы и лишилась возможности шантажировать и терроризировать Европу. Теперь из всех угроз осталось только ядерное оружие, а это, мягко говоря, аргумент так себе. Пугать им можно, вести диалог - нельзя. Да и про ядерное оружие России тоже есть разные мнения.

Ставка на энергетическую сверхдержаву лопнула. Вся политика Кремля с 2007 года, как она была озвучена, оказалась провальной.

В любой нормальной стране и нормальной корпорации первое лицо, с треском провалившее свою политику, уходит. Что можно доверить тому, у кого были все ресурсы и рычаги, но который вместо улучшения позиции значительно ее ухудшил?

В ненормальных странах и корпорациях, в которых результат - ничто, эти соображения не стоят ничего. Те же самые, которые уже продемонстрировали свою полную некомпетентность, будут продолжать делать вид, что всё идёт по плану.

Анатолий Несмиян, t.me

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