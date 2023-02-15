В Бобруйске работница завода опрокинула на себя ведро серной кислоты
- 15.02.2023, 17:18
У нее сильные ожоги.
В Бобруйске работница завода опрокинула на себя ведро серной кислоты. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Установлено, что в нарушение техники безопасности женщина вмешалась в технологический процесс по производству этилового спирта. Попытка вручную ускорить работу обернулась для местной жительницы сильными ожогами», — сообщили в СК.
Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Выясняются причины и условия, способствовавшие производственной травме.