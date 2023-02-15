В Бобруйске работница завода опрокинула на себя ведро серной кислоты 15.02.2023, 17:18

У нее сильные ожоги.

В Бобруйске работница завода опрокинула на себя ведро серной кислоты. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Установлено, что в нарушение техники безопасности женщина вмешалась в технологический процесс по производству этилового спирта. Попытка вручную ускорить работу обернулась для местной жительницы сильными ожогами», — сообщили в СК.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Выясняются причины и условия, способствовавшие производственной травме.

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