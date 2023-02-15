«С нынешним руководством Россия победить не может»: Гиркин окончательно разуверился в РФ 1 15.02.2023, 17:36

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Игорь Гиркин-Стрелков

По его мнению, Кремль заливает пожар стаканами.

В интервью одиозному российскому ресурсу «Обыкновенный царизм» бывший командир российских боевиков и националистический «военкор» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что новая волна мобилизации в России не поможет одержать победу в войне против Украины.

Отрывок разговора опубликовал телеграм-канал «Украина 365».

«В этой ситуации, конечно, провести нормальную мобилизацию невозможно. Люди, которые неоднократно доказали, что умеют хорошо только воровать и втирать очки вышестоящему начальству, ничем иным заниматься не будут. В нынешних реалиях следующая мобилизация способна только резко ухудшить обстановку. Но все равно мобилизация будет, потому что сражение продолжится, потери будут нестись, а люди еще понадобятся. Потери большие на самом деле», - рассказал Гиркин.

Он исключил возможность мирного соглашения с Киевом по типу «Минска».

«Не думаю, что будут очередные Минские соглашения, пока мы эту войну проигрываем. А мы ее сейчас проигрываем… Об этом надо сказать прямо. Мы ее сначала типа выигрывали, (...) но теперь мы ее проигрываем, мы отступаем», - заявил военный преступник.

Он считает, что захват украинского Бахмута ничего не изменит, и приводит в пример Херсон.

«Победить в нынешнем виде Российская Федерация не может с ее нынешним руководством, с нынешним кадровым составом. Не принимая никаких мер, заливая пожар стаканами, победить она не может. Она может только растянуть процесс боевых действий на неопределенный срок», - констатировал российский диверсант.

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