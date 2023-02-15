Литовский политолог: Режим Лукашенко по сравнению с НАТО — это мышь 3 15.02.2023, 17:40

2,334

Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Страны Балтии и Польша готовы к любым угрозам.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что вероятность использования белорусской территории как площадки для атаки не только против Украины, но и против стран Балтии и Польши, нарастает.

Сайт Charter97.org попросил старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса оценить эту угрозу.

— Есть две разные вещи — прямая военная угроза и угроза провокаций, террористических актов, криминальной деятельности. Если говорить о первой, военной угрозе, то Беларусь как таковая не представляет ни малейшей угрозы для НАТО. Режим Лукашенко в сравнении с Альянсом — это мышь. Он не представляет никакой военной силы.

Вместе с Россией эта мощь возрастает. Но, как мы знаем, РФ застряла в Украине и тоже не имеет никаких военных возможностей угрожать НАТО, подчеркну, на нынешний момент. Через несколько лет все может поменяться.

С военной точки зрения, я этой угрозы не вижу. Если говорить о терроризме, криминале, провокациях и так далее, то в этом плане нужно понимать, что сегодняшняя Беларусь при Лукашенко — это криминальная террористическая организация, от которой можно ожидать всего что угодно. Нет чего-то такого, что можно было бы исключить.

Мы должны быть готовы ко всему. Страны Балтии, в том числе — Литва и Польша, имеют это в виду и готовятся ко всем возможным сценариям и ситуациям.

— Литовская таможня подтвердила, что с завтрашнего дня страна закрывает для белорусских поездов железнодорожный переход Стасилас — Бенякони. Может ли Литва присоединиться к Польше и закрыть границу с Беларусью не только для поездов?

— Думаю, что да, может, но больше мне нечего сказать. Я этой темой не интересовался.

— Что может стать толчком для того, чтобы Литва разорвала дипломатические отношения с Минском?

— Это зависит от позиции Лукашенко. Если кто-то сойдет с ума в Москве, а это решение будет приниматься не в Минске, а именно там, и Беларусь вступит напрямую в войну против Украины. Думаю, что в этом случае отношения Литвы с Беларусью последуют примеру отношений с РФ.

С Россией мы, конечно, еще полностью не разорвали дипломатические отношения, но они находятся на самом минимальном уровне. У нас даже посла России нет. Он был выслан еще весной.

Если Москва решит втянуть Беларусь в войну напрямую, то последует такое же самое решение о дипломатических отношениях и с ней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».