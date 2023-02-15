Несмотря на массированное наступление, ВСУ удержали линию фронта 15.02.2023, 17:44

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Карта боевых действий за период 9-14 февраля.

Россияне усиливают свое наступление, которое началось в первые дни января. Впрочем, на этой неделе они почти не имели успехов, в отличие от ВСУ, которые уничтожили морпехов под Угледаром, пишет «Эспрессо».

Бахмут

Оккупанты продолжают рваться в направлении перерезания трасс Бахмут – Славянск и Бахмут – Константиновка. В первом случае они продвинулись на несколько сотен метров, а во втором не смогли сдвинуться с места.

Несмотря на это, мост на Северодонецком канале перед селом Ивановское взорвали, следовательно, дорога перестала функционировать для логистики Бахмута и полностью переходит в зону боевых действий. Единственным путем обеспечения города-крепости осталось сообщение через Часов Яр, который защищен господствующими высотами в этом районе.

В самом Бахмуте россияне не смогли оттеснить Силы Обороны Украины, а в отдельных местах ВСУ пошли в контрнаступление и отразили ранее утраченные позиции.

К северу от Бахмута оккупанты практически заняли Красную Гору и штурмуют полуокруженную Парасковеевку. На определенных участках враг подошел вплотную к трассе Бахмут – Славянск.

В то же время создается впечатление, что оккупанты решили на время сместить акценты. Увидев, что о Бахмут они не только обломают зубы, но и изрядно надорвут свое наступательное здоровье, рашисты определили для себя новый приоритет – Северск.

Северск

Пока Северск нависает над Бахмутом , он не дает возможности развивать наступление россиянам ни на Бахмутском направлении, ни на Луганском у Кременной . Следовательно, уничтожение Сил Обороны Украины в этом регионе становится приоритетным для вооруженных сил РФ. Именно поэтому они так отчаянно штурмуют Белогоровку и Спорное с одной стороны, а с другой пытаются снова захватить Лиман и атакуют Невское и Торское. Таким образом они хотят попытаться двигаться по обоим берегам Северского Донца. Не очень понятно, как это у них получится, ведь даже имея существенно большее преимущество, в прошлом году именно в этом месте они потерпели несколько чувствительных поражений.

Угледар и Донецк

Для наступления на Угледар россияне сосредоточили около 9 тыс. военных. После двухнедельных боев все соединения врага потеряли боеспособность, оставив в полях не менее 30% своей техники, а также солдат, в том числе несколько командиров высшего звена. 155-я бригада морских пехотинцев практически полностью уничтожена. Вдобавок HIMARS поразили штаб батальона «Восток». Вполне возможно, что штурм Угледара будет продолжаться некоторое время, но результаты будут столь же удачными для Сил Обороны Украины.

Чтобы хоть как-то исправить проигрышную ситуацию на Угледарском направлении, рашисты начали наступать на всех участках возле Донецка: Марьинка, Невельское, Авдеевка и Новобахмутское. В последнем им удалось незначительно продвинуться вперед. Украинская артиллерия уничтожила замаскированный склад оккупантов в Донецке.

Южный фронт

Оккупанты пытаются выйти на трассу из Орехова , а потому активизировали наступление на Малую Токмачку . Однако их ресурсов недостаточно на этом направлении, поэтому это наступление провалилось, как и последующие. Между тем ВСУ уничтожили склады в Воскресенке, Молочанске, а также ударили по Мелитопольскому аэропорту вблизи порта в Бердянске.

Карта обстрелов

10 февраля рашисты совершили 14-ю массированную ракетную атаку. Над Киевщиной, Одесчиной, Полтавщиной, Николаевщиной, Виннитчиной и Львовщиной силы противовоздушной обороны сбили 61 из 71 ракеты, а также 5 дронов-«шахедов». Попадания были в критическую инфраструктуру в Кривом Роге, Киеве, Хмельницкой и Львовской области . Две из ракет при этом залетели в воздушное пространство НАТО над Румынией. Кроме того, ракетами из С-300 террористы массово обстреляли Харьков и Запорожье , выпустив по 17 боеприпасов.

12 февраля под обстрел попали Белгород и Курск .

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.

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