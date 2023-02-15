Уехавшим за границу рассылают «тунеядские» письма о полной оплате ЖКУ 15.02.2023, 18:03

Фото: bortnikau.livejournal.com

Даже тем, у кого нет своего жилья.

Белорусы, которые уехали за границу и попали в базу «тунеядцев», сейчас получают «письма счастья». Их предупреждают про оплату за жилищно-коммунальные услуги по «экономически обоснованным тарифам». Такие сообщения получают в том числе те, у кого нет в собственности жилья, а только зарегистрирован в квартире. Тем временем некоторых белорусов ошибочно включают в базу «иждивенцев», им приходится подтверждать занятость, пишет «Зеркало».

Двое минчан, которые зарегистрированы в Московском районе, но не являются собственниками жилья, в этом году получили «тунеядские» письма (один — в конце января, второй — в начале февраля). В обоих случаях люди больше года живут за границей. В письмах «тунеядская» комиссия сообщает, что получатели находятся в базе «иждивенцев» и предупреждают о платежах за потребленные ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Комиссия предложила подтвердить занятость, это можно сделать по e-mail, обычной почте или при личном обращении.

«Пока за ЖКУ по полным тарифам не начисляли. Что будет дальше — посмотрим. Но удивляет, что сообщение пришло только сейчас, хотя за границей больше года», — уточнил один из получателей «письма счастья».

Информацию о том, сейчас стали особое внимание уделять уехавшим за границу, также сообщил член «тунеядской» комиссии в одном из областных городов. Не занятым в экономике рассылают письма о включении в базу и предупреждают про оплату за ЖКУ по полным тарифам. Не исключено, что это может быть связано с очередным обновлением базы.

Напомним, с 1 марта 2022 года белорусы, которые попали в базу «тунеядцев» и уехали из страны больше чем на 30 дней, через месяц после отъезда попадают в базу не занятого в экономике населения. Исключение — выезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение.

С марта прошлого года также работа или учеба за границей не считаются основаниями, чтобы не быть включенным в базу «тунеядцев» и не платить за ЖКУ по полным тарифам. Но это не касается тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Если подтвердить свою занятость или учебу в этих государствах, то «тунеядская» жировка не грозит.

Что говорят в «тунеядских» комиссиях

Журналист как физлицо позвонил в четыре районные «тунеядские» комиссии Минска, в том числе Московского района. Специалисты пояснили, что один из основных моментов — попал ли собственник жилья в базу не занятых в экономике или нет.

«Если собственник в базе не занятых в экономике, то оплачивать потребленные ЖКУ по экономически обоснованных тарифах будет не только он, но и все остальные зарегистрированные в жилье, которые также попали в базу. Они идут «паровозиком», — сообщили в одной из «тунеядских» комиссий.

В комиссии привели для наглядности несколько примеров. В квартире зарегистрированы пять человек. Собственник считается занятым в экономике, а все остальные члены семьи — нет. В таком случае всем платят за ЖКУ по льготным тарифам. Но если владелец квартиры тоже попадает в «тунеядцы», то по экономически обоснованным тарифам придется рассчитываться всем не занятым в экономике из этой семьи.

В истории с «письмами счастья», которые сейчас получают уехавшие за границу минчане, остается неясным, почему эти уведомления присылают именно сейчас. Ведь приведенные в тексте истории подпадают под прошлогодние мартовские изменения. В комиссиях это пояснить не смогли.

При этом в некоторых других городах по-своему интерпретируют «тунеядское» законодательство. К примеру, в Светлогорском районе в службе «одно окно» райисполкома в ноябре прошлого года, когда поясняли про изменения для уехавших за границу больше чем на 30 дней, отмечали: «Оплачивать полную стоимость услуг ЖКХ не нужно, если такой гражданин не является собственником жилья. Если же он собственник, но проживает не один, то платить по полной стоимости будет только за свою долю».

Сегодня, 15 февраля, в «одном окне» и вовсе заявили, что если владелец жилья попал в базу не занятого в экономике населения, то за все ЖКУ надо платить по полным тарифам. Даже если все остальные зарегистрированные в квартире не числятся в базе.

В комиссии Бобруйского горисполкома по координации работы по содействию занятости населения ранее в апреле 2022 года заявляли, что всех зарегистрированных жильцов включают в базу не занятого населения, если собственник работает в Польше (подразумевалось, по всей что в любой стране, кроме ЕАЭС).

— Оплата коммунальных услуг рассчитывается в зависимости от того, как работает собственник жилья. Если собственник работает в Беларуси или ЕЭАС — все в порядке. Если собственник работает в Польше — и все проживающие с ним трудоспособные члены семьи попадают в список незанятых. Чтобы член семьи не попал в список, он должен предоставить доказательство, что работает в Беларуси или ЕАЭС, тогда на него будет сделан перерасчет, — отмечали в комиссии Бобруйского горисполкома по координации работы по содействию занятости населения.

Уточняется, что такой нормы в законодательстве журналисты не нашли, но рассказываюь об этом, чтобы показать, как на местах интерпретируют «тунеядские» документы.

Почему могла возникнуть путаница по «тунеядским» жировкам

Когда в начале 2018 года вместо налога на «тунеядства» ввели платежи по повышенным тарифам за ЖКУ, то чиновники поясняли, что новшество касается тех, у кого есть в собственности жилье. Плательщиками ЖКУ по полным тарифам считались попавшие в базу собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений. Как поясняли чиновники, зарегистрированных в жилье членов семьи это требование не касалось.

Однако в апреле 2018 году власти прописали в документах по начислению сумм и их оплате за ЖКУ, что «тунеядцы», которые зарегистрированы в квартире, владелец которой тоже «иждивенец», тоже должен оплачивать свою часть «жировки» по экономически обоснованным тарифам.

Тем не менее в Минжилкомхозе в мае 2018 года по-прежнему заявляли, что полная оплата ЖКУ «фактически коснется только тех граждан, которые имеют в собственности квартиры, на которых оформлен договор аренды и так далее». Во многом из-за этого сейчас, по всей видимости, и возникают вопросы, кто должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам.

Какая ситуация с теми, кто снимает жилье? Важно ли, считается ли собственник «тунеядцем»?

А вот для тех, кто официально арендует жилье, не имеет значения, «тунеядец» собственник недвижимости или нет. Тут арендатору нужно ориентироваться на себя: если он оказался в базе, то будет оплачивать свою часть потребленных ЖКУ по полным тарифам.

К примеру, в квартире зарегистрированы двое — собственник и арендатор. Владелец жилья может позволить себе нигде не работать и при этом не попасть в базу «тунеядцев», если уплачивает налог за сдачу в аренду. При этом арендатор будет платить свою часть потребленных ЖКУ по полным тарифам, если попадет в базу.

Как по ошибке включают в базу «тунеядцев»

Тем временем по-прежнему не обходится без ошибочного включения в «тунеядскую» базу. Как сообщает проект «Хризантема», известны случаи, когда людей, которые состоят в творческих союзах и уплачивают взносы, но все равно попали в число «иждивенцев» и получали жировки по полным тарифам.

«В конце прошлого года включили в базу не занятого в экономике населения. Причем узнать об этом довелось после того, как пришла жировка с полными тарифами за отопление и подогрев воды. Это вызвало удивление, потому что до этого вопросов не было, участников творческих союзов не включали в базу. При условии, что уплачены членские взносы. А у меня как раз они уплачены, — рассказал участник одного из творческих союзов. — После обращения в комиссию по координации работы по содействию занятости населения вопрос решился, из базы исключили».

В творческих союзах могут среди прочего состоять художники, писатели, поэты, журналисты.

Ранее в базу ошибочно включали умерших, а также студентов и солдат-срочников.

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