Аппарат NASA представил доказательства существования внеземного «склада» на Марсе 15.02.2023, 18:12

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Первый в истории внеземной «склад» на другой планете существует.

Марсоход Perseverance прислал на Землю подробные снимки поверхности кратера Езеро на Марсе, на которых видны результаты его очень важной деятельности. Впервые в истории, благодаря усилиям космического аппарата NASA, на другой планете был создан импровизированный склад из 10 титановых трубок с образцами местных горных пород, пишет Gizmodo (перевод - «Фокус»).

Марсоход Perseverance провел два года на Марсе исследуя поверхность кратера Езеро в надежде обнаружить признаки древней микробной жизни. Возможно, жизнь все-таки и была на Марсе в далеком прошлом, но об этом мы сможем узнать только в начале 2030-х годов. В 2033 году на Землю должны быть доставлены образцы марсианской горной породы, которые собирал марсоход в специальные титановые трубки, которые он размещал у себя в специальном хранилище.

Но у марсохода Perseverance в начале года появилась еще одна задача – подготовить резервный запас образцов в 10 титановых трубках, которые следует оставить на поверхности Марса. Ученые из NASA решили перестраховаться на случай, если космический аппарат не сможет работать еще в течение нескольких лет до того момента пока на Марс прибудут другие аппараты, чтобы забрать образцы.

То есть, если произойдет какая-то катастрофа с марсоходом и не он сам не сможет довезти образцы к месту их сбора и отправки на орбиту, то в этом случае два летательных аппарата соберут резервные копии с первого в истории марсианского «склада».

Ученые из NASA отчитались о том, что марсоход в качестве доказательства правильно выполненной работы прислал на Землю 368 подробных изображений поверхности кратера Езеро. На них видно расположение всех 10 титановых трубок с образцами.

Несмотря на то, что NASA обнародовали изображения 14 февраля, на самом деле все снимки Марса были сделаны еще 31 января, ровно через год после того, как был взят первый образец. По словам ученых, склад из титановых трубок был создан на мете, где миллиарды лет назад существовала дельта древней реки, которую марсоход Perseverance еще продолжает исследовать. В сообщении NASA сказано, что только 8 титановых трубок наполнены образцами горной породы, еще одна содержит частицы атмосферы Марса, и одна пустая.

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