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Польша и еще четыре страны укомплектовали батальон Leopard 2 для Украины

  • 15.02.2023, 18:29
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Польша и еще четыре страны укомплектовали батальон Leopard 2 для Украины

К танковой коалиции присоединилась Финляндия.

Польше, Норвегии, Канаде и Испании удалось завершить батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Финляндия также присоединилась к коалиции. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

«Мы говорили о коалиции доноров танков Leopard 2. Хочу сказать, что мы завершили батальон танков Leopard 2A4, это была задача, которую я ставил перед собой, и она получилась. Присоединились к 14 танкам Leopard, которые передаст Польша, Норвегия (8 танков), Канада (4 танка), Испания (4-6 танков). Финляндия также будет участвовать в этом проекте как донор танков для поддержки бронетанкового батальона», - сказал глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак после заседания НАТО министров обороны в Брюсселе.

Он подчеркнул, что сейчас в Польше идет подготовка украинских экипажей на танках Leopard 2 также с участием инструкторов из Канады и Норвегии.

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