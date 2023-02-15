Пионтковский: Путин пристрелит Лукашенко 15.02.2023, 18:40

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Андрей Пионтковский

Глава Кремля сведет счеты с белорусским диктатором.

Российский публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что перед самым концом, когда будет ясно, что все проиграно, Путин Лукашенко просто пристрелит. Такое мнение он высказал на телеканале Freedom.

«Слишком много он крови выпил у Путина за последние 30 лет, начиная с Ельцина. Русские цари все время требовали от него объединиться, а он никак не хотел быть секретарем минского райкома. Увидите - пристрелит он его. Министра иностранных дел (Владимира Макея - ред.) они ликвидировали.

В последний день диктаторы всегда расстреливают в тюрьмах заключенных, последние счеты сводят. Лукашенко для Путина тоже в каком-то смысле политзаключенный. Тем, что он не объединился до сих пор, нанес Путину тягчайшую душевную травму», - заявил он.

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