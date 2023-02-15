Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте 15.02.2023, 18:47

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ВСУ уничтожают максимум врага.

В среду, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сейчас на Бахмутском и Угледарском направлениях, но ВСУ держатся.

«К сожалению, крепость живая, живая, имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства. Но со всем тем люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий», — сказал глава украинского государства в Киеве во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

По его словам, ВСУ «уничтожают максимум врага».

«Сложнее всего из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, сложнее всего и горячее именно в том направлении. Я бы туда еще добавил Угледарское направление также», — сказал Зеленский.

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