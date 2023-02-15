НАТО призвало Беларусь прекратить соучастие в войне в Украине 15.02.2023, 19:27

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Российские войска по-прежнему находятся на территории Беларуси.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, они дали совместную пресс-конференцию по итогам. На ней, передает корреспондент «Белсата», Столтенберг упомянул о Беларуси и ее соучастии в войне в Украине.

Среди прочего на пресс-конференции Йенс Столтенберг упомянул, что с президентом Польши обсуждали и то, что Беларусь принимает участие в войне в Украине на стороне России: российские войска по-прежнему находятся на территории Беларуси, а белорусские власти углубляют политическую и военную интеграцию с Россией.

«Мы призываем Беларусь прекратить свое соучастие в этой войне», – сказал Столтенберг.

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