Гомельчанки прокатились на коньках в халатах и собрали сотни тысяч просмотров в TikTok 12 15.02.2023, 20:08

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Видео.

Неделю назад Анна разместила в TikTok видео, где в солнечный зимний день они с подругой катаются на коньках в халатах и с кофе. За семь дней видео посмотрели более 900 тысяч раз. Оказалось, Аня — та самая девушка, которая в ноябре 2022-го после ледяного дождя в Гомеле парила на коньках по обледеневшим тротуарам своего двора. О том, как появились эти видео, она рассказала блогу «Люди». Мы перепечатываем этот текст.

На кадрах с катка две девушки в белых халатах синхронно скользят по льду. Это Анна и ее подруга Милена. Аня 13 лет занималась синхронным фигурным катанием, представляла Беларусь на международных соревнованиях. Пару лет назад она ушла из профессионального спорта. С тех пор коньки остались на уровне хобби. На площадке возле гостиницы «Турист», где снято видео в халатах, она частый гость. Катается сама и иногда обучает других.

— Идея не новая. Это распространенный тренд из Instagram и TikTok. На кадрах обычно девушки в халатах стоят на лыжах и сноубордах. Я же предложила Милене, с которой мы занимались фигурным катанием, сделать это на коньках, — вспоминает Анна. — Подруга сначала застеснялась, спросила, как мы будем выглядеть. Потом посмеялась и ответила: «Давай попробуем».

В день, когда решили записать ролик, погода словно специально сменила серые тучи на ясное солнце. Девушки спросили у администрации катка, можно ли выйти на лед в халатах. Работники не сразу сообразили, чего от них хотят, но и не возражали.

— Под конец сеанса мы пошли в раздевалку, переоделись и буквально за пять минут до конца вернулись на лед. Люди не понимали, что происходит, но улыбались, — описывает ситуацию фигуристка. — Особенно это повеселило детей, которые смотрели на нас, забыв про катание.

Оператором выступил приятель девушек. Съемки прошли очень быстро. Замерзнуть за это время подруги не успели. К тому же, уточняет Анна, перед выходом на лед они утеплились. Под халатами были свитера, шорты, а еще колготки.

— А вот стаканчики, которые у нас в руках, пустые, — рассказывает собеседница. — Уже после сеанса мы пошли пить чай с лимоном и имбирем.

На свою страницу в TikTok Анна выложила видео в среду, 8 февраля. Говорит, сразу его смотрели плохо. Знакомые предположили, что причина неудачи — неподходящая музыка. Девушка заменять ее не стала. Решила, будь что будет — и вдруг к вечеру ролик «полетел». Сейчас у него не только более 920 тысяч просмотров, но и почти 150 тысяч «лайков», а еще 3200 комментариев. В них пользователи планируют, когда сами выберутся на каток, и пишут, что если уж и кататься, то только так, как Аня и Милена.

Оказалось, это не первое видео белоруски, которое очень многим понравилось. В ноябре 2022-го, когда в Гомеле выпал ледяной дождь, она записала еще один ставший популярным ролик. Аня — та самая девушка, которая парила на коньках по двору.

— В тот вечер мы с сестрой возвращались с катка. Увидели, что все заледенело. Говорю: «Давай я надену коньки и попробую прокатиться», — рассказывает собеседница. — Я проехалась, она сняла. Все это мы сделали в шутку. Затем я загрузила в свой аккаунт в TikTok. Видео быстро разлетелось по интернету, и я подумала, было бы здорово снимать что-то интересное.

Про Анну стали рассказывать в СМИ. Некоторые люди на катке начали ее узнавать. Подъезжают, спрашивают, она ли та девушка, которая снимает ролики. Иногда просят показать какой-то элемент, спрашивают совета по подбору коньков.

На вопрос, чем дальше будет удивлять подписчиков, Анна шутит:

— Идеи есть, главное — успеть их реализовать, пока сезон катков не закончился. А еще мне нравится снимать обучающие ролики по фигурному катанию.

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