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Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили

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  • 15.02.2023, 20:17
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Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили
Михаил Саакашвили

Принята резолюция.

Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает сайт Европарламента.

«Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположении, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить должное лечение за границей», - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента также призывают нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование.

Они напомнили грузинским властям, что они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия Саакашвили, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и соблюдение его фундаментальных прав.

Кроме того, резолюция подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся содержании Саакашвили под стражей «в рамках личной вендетты». Потому парламент повторно призвал Совет ЕС и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в «ухудшении политического процесса в Грузии».

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