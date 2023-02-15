В Европе с 2035 года запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей 13 15.02.2023, 20:27

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Некоторые автопроизводители начали подготовку к переходу.

В странах Европы запретили продажи бензиновых и дизельных автомобили с 2035 года. Решение окончательно одобрил Европейский парламент 14 февраля, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Законопроект был одобрен переговорщиками из стран ЕС, Европейского парламента и Европейской комиссии еще в октябре 2022 года.

«Новое законодательство устанавливает путь к нулевому уровню выбросов CO² для новых легковых и легких коммерческих автомобилей к 2035 году. Промежуточные цели по сокращению выбросов на 2030 год установлены на уровне 55% для автомобилей и 50% для фургонов» – говорится в сообщении парламента.

«[Решение] имеет решающее значение для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Эти цели вносят ясность в автомобильную промышленность и стимулируют инновации и инвестиции для производителей автомобилей», – заявил член Европарламента Ян Хуйтема.

Каждые два года Европейская комиссия будет публиковать отчет «оценки прогресса» к нулевому уровню выбросов.

Некоторые автопроизводители уже начали подготовку к переходу. В прошлом году Volkswagen заявил, что к 2033 году бренд будет производить в Европе только электромобили, сообщал Reuters. Audi также заявила, что к 2033 году прекратит производство дизельных и бензиновых автомобилей, информировало агентство AFP.