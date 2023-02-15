18 стран запустят крупнейший космический проект в истории НАТО 15.02.2023, 20:55

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Что известно.

16 стран НАТО вместе с приглашенными Финляндией и Швецией выступили с новой инициативой, которая изменит способы сбора и использования данных из космоса, значительно улучшит разведку и наблюдение и окажет существенную поддержку военным миссиям НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Альянса 15 февраля.

Инициатива, получившая название «Альянс по постоянному наблюдению из космоса» (APSS), будет заключаться в создании виртуальной группировки Aquila из национальных и коммерческих космических средств с использованием последних достижений в области коммерческих космических технологий. Это поможет упростить сбор, обмен и анализ данных между союзниками по НАТО и с командной структурой НАТО, обеспечивая при этом экономию средств, говорится в сообщении.

«Этот проект является прекрасным примером военно-гражданского сотрудничества, который дополняет наш инструментарий разведки», — сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Предварительный взнос Люксембурга в размере €16,5 млн заложил основу для этой преобразующей инициативы и позволит странам-участницам внести свой вклад в Aquila за счет собственных активов, данных или фондов, отмечают в НАТО.

APSS поможет улучшить навигацию, связь и обнаружение пусков ракет, говорится в сообщении. Он представляет собой важный элемент реализации Всеобъемлющей космической политики НАТО, принятой в 2019 году.

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