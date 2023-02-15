В Беларуси можно купить дом на берегу озера за $14 долларов 6 15.02.2023, 21:21

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Какую недвижимость предлагают за такие деньги.

В начале года в Беларуси заработал единый реестр пустующих домов. Здесь выставлена недвижимость, которая продается за одну базовую величину, так и подороже, которая идет с аукциона. «Зеркало» посмотрело в реестре, какие дома и за сколько можно купить в разных областях страны. Мы выбирали дома, у которых ниже всего степень износи.

Витебская область. Рядом озером и рекой

В августе прошлого года в деревне Щетки Поставского района обнаружили деревянный одноэтажный дом, сейчас он продается за 37 рублей (на сегодня это чуть больше 13 долларов по курсу Нацбанка Беларуси). В объявлении сообщается, что его износ — 20%. Он был построен в 1940 году и занимает площадь чуть больше 45 «квадратов». Участок возле дома зарос и не эксплуатируется.

Рядом с домом расположен сарай площадью 15 м2, его износ — 60%.

Отметим, что рядом с деревней расположено глубокое озеро Плисса, на которое приезжают отдыхающие.

В Дубровенском районе в деревне Пищики за 37 рублей продают одноэтажный дом, который был построен из кирпича и бревен (дата строительства не установлена). Его износ составляет 40%. Строение занимает площадь чуть более 100 «квадратов».

Жилой деревянный дом за 37 рублей продается в деревне Плиса Глубокского района, это большая деревня, рядом с ней находится озеро с одноименным названием и река Мнюта. Износ дома составляет 39%. Его построили в 1958 году, он состоит из одного этажа и занимает площадь 37 м2. К сожалению, фото строения в объявлении нет.

Минская область. Рядом с Вилейским водохранилищем

С аукциона продается частный одноэтажный дом с износом 37% в деревне Нестерки Вилейского района, но стартовая цена не указана. Недалеко от дома течет речка Жучка, примерно через пять километров она впадает в Вилейское водохранилище.

О дате постройки дома в объявлении ничего не сказано, известно, что он сделан из дерева и занимает площадь 32 м2.

В том же районе в деревне Добровичи без аукциона, за 3100 рублей, продается одноэтажный бревенчатый дом, износ которого оценен в 40%. Площадь постройки 48 м2. Рядом есть колодец, степень его износа также 40%.

В деревне Чижевичи Вилейского района есть пустующий дом, который можно купить с аукциона, но о стартовой цене информации нет. Расстояние до Вилейского водохранилища от дома — около одного километра. Постройка выполнена из древесины и занимает 36 «квадратов — это один этаж. Степень износа 36%.

Гомельская область. Рядом с белорусско-украинской границей

В Гомельской области продают в основном полуразрушенные дома, мы нашли лишь одно строение, изношенность которого специалисты оценили в 35%. Находится недвижимость в деревне Маковье Гомельского района. После аварии на Чернобыльской АЭС в деревне появилась новая улица с более сотней кирпичных коттеджей, где разместились переселенцы из загрязненных радиацией зон.

Изображения дома в объявлении нет. Сказано лишь, что это одноэтажный дом, он построен из бревна и занимает площадь 73 м2. Продается он без аукциона, за 37 рублей. Правда, сомнительно, что кто-то откликнется на объявление о продаже — дом находится всего в восьми километрах от границы с Украиной, где сейчас идет война.

В деревне Затон Светлогорского района есть одноэтажный бревенчатый дом со степенью износа 70%. Он был введен в эксплуатацию в 1958 году, занимает площадь 44 м2. Недвижимость продают с аукциона, начальная стоимость 1500 рублей.

В деревне Великие Автюки Калинковичского района продают два пустующих дома: на улице Ленина и на улице Советской. Оба со степенью износа 70%. Фото объектов в объявлении нет. Первый дом продают за 37 рублей, второй — за 32 рубля (скорее всего, здесь ошибка в сумме, указана прошлогодний размер базовой величины).

Могилевская область. Есть дома в деревне по соседству

Большинство домов с самой минимальной степенью износа продается в Круглянском районе Могилевской области. Например, в 40 км от Могилева есть деревня Баньки за 32 рубля продают два соседних дома: № 42 и № 43 (цена указана за один дом). Оба они построены из бревна, на сегодня изношены на 55%. Первый занимает площадь 60 м2, второй — 40 м2.

В этом же Круглянском районе, в деревне Павловичи за 32 рубля выставили на продажу бревенчатый дом со степенью износа 55%. Он одноэтажный и занимает площадь 35 м2.

В деревне Радионовка Горецкого района за базовую величину продают кирпичный дом с сенями, который был построен в 1972 году. Его площадь 95 «квадратов», занимает один этаж. Степень износа — 55%. Отмечено, что есть также баня и гараж.

Гродненская область. Недалеко от областного центра и границы

В деревне Бельские Лидского района есть жилой дом, построенный в 1928 году, его износ — 50%. Недвижимость продают за базовую величину. Одноэтажное жилье сделано из древесины и кирпича и занимает площадь 63 м2.

Без аукциона за 1000 рублей продают дом в агрогородке Дворец Дятловского района. Недвижимость построена из дерева, состоит из одного этажа и занимает площадь почти 55 «квадратов». Дом сдавался в эксплуатацию в 1961 году. Сейчас его степень износа 67%. К дому пристроена дощатая веранда, также есть сарай и колодец. Все эти сооружения изношены на 80%.

С аукциона с начальной ценой 30 000 рублей продается дом в агрогородке Путришки Гродненского района, до окраины областного центра отсюда всего около четырех километров.

Недвижимость в один этаж была построена из кирпича, ее площадь 99 «квадратов». Дом изношен на 60%. Рядом есть гараж и сарай с такой же степенью износа.

Брестская область. С сараями и хозпостройками большой степени износа

Одноэтажный дом из бруса продается за 37 рублей в деревне Большие Круговичи Ганцевичского района. Он был построен в 1949 году и занимает площадь чуть больше 60 м2. Недвижимость изношена на 65%. Рядом с домом есть три сарая.

В семи километрах от Барановичей, в деревне Малое Подлесье Ляховичского района, за 37 рублей продается деревянный дом изношенный на 50%. Площадь строения почти 28 «квадратов», его сдали в эксплуатацию в 1987 году. Рядом находится сарай.

В Пинском районе в деревне Пучины дом из бруса продается за 37 рублей. Строение изношено на 65%. Дом был сдан в 1960 году, он занимает площадь 45 м2.

В строение есть навес, погреб, рядом расположены сарай и три хозяйственные постройки. Они изношены на 65−72%.

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