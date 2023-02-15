Россия потеряла в Украине около половины своих танков Т-72Б и Т-72Б3М 2 15.02.2023, 21:36

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РФ в попытках компенсировать потери снимает с хранения старые машины.

В Украине уничтожено около половины российского парка танков Т-72Б и Т-72Б3М. Данные об этом включены в опубликованный сегодня доклад «The Military Balance 2023» британского Международного института стратегических исследований (IISS).

Автор предисловия к докладу старший аналитик IISS Джеймс Хэкетт отметил, что «танковый и артиллерийский ресурс России значительно сократился».

«По доступным оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно. Кроме того, изменился состав танкового парка России. Из-за того, что современные машины были уничтожены, Россия в попытках компенсировать потери снимает с хранения старые машины», – пишет Хэкетт.

Аналитики также считают важным, что передача Украине другими странами запасов старой советской техники создала условия для давно назревшей модернизации армий.

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