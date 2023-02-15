Маск решил покинуть пост главы Twitter к концу 2023 года

Маск решил покинуть пост главы Twitter к концу 2023 года1
- 15.02.2023, 21:47
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Но есть условие.
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен отойти от руководства социальной сетью Twitter к концу 2023 года. Однако при условии, что ситуация в компании стабилизируется.
Об этом сообщает Le Figaro.
«Это должно быть подходящее время, чтобы найти кого-то другого для руководства компанией», - заявил он.
Макс пообещал стабилизировать компанию, прежде чем искать преемника. Задача будет непростой: 80% из 7 500 сотрудников, которые были в организации осенью, ушли или были уволены. 550 инженеров, которые остались, с трудом обеспечивают непрерывность работы социальной сети, не отставая от бешеного темпа генерального директора по запуску новых функций.