Российская пропагандистка: Украинцев нужно уничтожить, а их детей воспитать в русском духе 23 15.02.2023, 21:52

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Анна Долгарева

В РФ по-новому объяснили «денацификацию».

Российская пропагандистка Анна Долгарева откровенно озвучила цель российской «денацификации» — украинцев нужно уничтожить, а их детей воспитать в русском духе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это высказывание пропагандистки распространяется в соцсетях.

По ее словам, необходимо убить всех сопротивляющихся России, а других воспитать в духе русского мира.

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