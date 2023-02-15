Нидерланды отправят Украине тысячи боеприпасов для танков Leopard 2 15.02.2023, 22:18

Об этом заявила министр обороны Нидерландов.

Нидерланды намерены предоставлять украинским войскам боеприпасы для основных боевых танков немецкого производства Leopard 2. Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в комментарии De Telegraaf.

Она назвала эту поддержку «значительным вкладом», однако не уточнила количество снарядов, которые поедут в Украину.

Во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 15 февраля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Нидерланды планируют отправить нашим Вооруженным силам 20 тысяч боеприпасов.

Оллонгрен отметила, что, не имея собственных танков, ее государство хочет сделать другой вклад в «танковую коалицию». В частности, путём передачи снарядов и проведения обучения для украинских защитников.

«Это имеет решающее значение. Нет особого смысла в том, чтобы просто доставить танки. Мы должны предоставить полный пакет. Кроме подготовки украинских военных, существует потребность в амуниции и запчастях. В танковой коалиции Нидерланды – единственная страна, не имеющая танков, но мы предложили помощь с обучением в дополнение к амуниции и запасным частям. Вместе мы можем обеспечить то, что нужно Украине», – рассказала глава оборонного ведомства Нидерландов.