«Мапид» отказался строить микрорайон рядом с Куропатами 15.02.2023, 22:48

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На квартиры «отсутствует спрос».

Проектную декларацию на строительство отозвали. На квартиры в планируемом массиве «отсутствует спрос», а проект «невозможно реализовать», пишет «Новы Час» на основании сообщений государственной прессы.

С 2020 года за «Экспобелом» в районе трассы на Логойск возводится жилой комплекс от МАПИДа. Цены на квартиры в малоэтажном комплексе с закрытыми дворами застройщик назвал только летом прошлого года. Многим тогда они показались высокими.

С тех пор о комплексе возле известного советскими расстрелами урочища Куропаты ничего не было слышно, а сейчас в газете «Звязда» появилось объявление, касающееся проекта.

В опубликованном сообщении говорится, что ОАО «МАПИД» отзывает проектную декларацию о проекте строительства объекта «Жилой микрорайон в районе поселка Солнечный Минского района» (по Генплану) за 27 августа 2022 года ввиду отсутствия спроса на этот объект и невозможностью ее реализации.

«Солнечный» — жилой проект «МАПИДа». Комплекс строят на участке около 22 га в одноименном поселке за «Экспобелом». По проекту здесь должен появиться целый район, состоящий из многоквартирных домов, таунхаусов и коттеджей. Все жилье в квартале должно было быть панельным — из сборного железобетона.

Представляя проект, в «МАПИДе» заявили, что дома должны были быть посажены на стилобат и собираться, как конструктор, на винтовых соединениях без сварки.

Первой в 2020 году стартовала стройка семиэтажек. Из-за вопросов с электроснабжением (новый квартал должен быть полностью электрическим) работы на некоторое время приостанавливались, однако затем строительство возобновили.

В первом доме проекта, состоящем из 7 этажей и 78 квартир, застройщик предложил 39 квартир. Стоимость «квадрата» в отмененной уже декларации составляла 3 980 рублей (около 1 560 долларов). В цену входил также паркинг.

Также в проект входило строительство начальной школы и детского сада.

Завершить первый жилой дом должны были в марте этого года. Весь комплекс планировали сдать в эксплуатацию в течение 5—6 лет. Но сейчас, похоже, проект положили в ящик.

Пока неизвестно, может ли это быть как-то связано с арестом генерального директора «МАПИДа» Николая Милошевского, информация о котором появилась сегодня.

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