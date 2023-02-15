Французский философ Леви: Сегодня мы платим цену за то, что не приняли Украину в НАТО 15.02.2023, 23:07

Бернар-Анри Леви

Если бы Запад не оттолкнул Украину от вступления в НАТО, нынешней войны могло не быть.

Об этом во время панели Украина как европейский Израиль на Kyiv Jewish Forum сказал знаменитый французский философ, писатель и кинорежиссер Бернар-Анри Леви, передает «Новое время».

По мнению Леви, аргументы, звучавшие против вступления Украины в НАТО, оказались неправильными.

«Я считаю, именно потому, что мы не впустили Украину в НАТО, произошло наихудшее — мы столкнулись с тотальной войной в сердце Европы. Мудрым решением было бы с самого начала начать процесс принятия Украины в ЕС и НАТО. И сегодня мы платим за это цену, а Украина платит самую высокую цену», — сказал он.

Леви также считает, что Украина де-факто уже является частью НАТО, но «не потому, что страны Альянса защищают Украину согласно статье 5 Устава, а потому, что Украина защищает Запад».

Философ также добавил, что украинцы говорят о евроатлантической интеграции теми же словами, как и в 2014 году.

«Украинцы уже говорили: «Мы — европейцы». Они уже умирали с флагом ЕС в руках. Единственная разница между тем временем и сегодняшним днем состоит в том, что тогда мы не их слушали. А теперь мы должны ускориться и догнать потерянное время», — заявил Бернар-Анри Леви.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».