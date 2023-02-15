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Украинцы уничтожили под Бахмутом редкую российскую бронемашину «Штурм-С»

  • 15.02.2023, 23:09
Украинцы уничтожили под Бахмутом редкую российскую бронемашину «Штурм-С»

Видеофакт.

15 февраля в сети появилось видео о том, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают под Бахмутом редкий российский бронеавтомобиль «Штурм-С».

Об этом сообщается в телеграме бригады.

В сообщении отмечается: «Работают артиллеристы 3 ОШБр, подразделение «Команда Постріл». Тремя попаданиями из МСТА-С уничтожена боевая бронированная машина «Штурм-С» и склад с БК противника в пригороде Бахмута».

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