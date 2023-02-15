Украинцы уничтожили под Бахмутом редкую российскую бронемашину «Штурм-С»
- 15.02.2023, 23:09
Видеофакт.
15 февраля в сети появилось видео о том, как воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают под Бахмутом редкий российский бронеавтомобиль «Штурм-С».
Об этом сообщается в телеграме бригады.
В сообщении отмечается: «Работают артиллеристы 3 ОШБр, подразделение «Команда Постріл». Тремя попаданиями из МСТА-С уничтожена боевая бронированная машина «Штурм-С» и склад с БК противника в пригороде Бахмута».