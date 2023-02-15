Под Луганском обнаружили массовое захоронение боевиков из ЧВК «Вагнер» 1 15.02.2023, 23:38

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Среди захороненных есть гражданин Беларуси.

В начале февраля около временно оккупированного Луганска нашли новое захоронение людей, которые могли быть российскими заключенными, завербованными в ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщает российская служба BBC.

Жители Луганска обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. В поселке Кировка, который находится рядом с кладбищем, сказали, что могилы никто не навещает, и никто из захороненных не был им знаком.

ВВС по информации из открытых источников удалось найти упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках. 35 из них были россиянами, один — гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане.

«На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 20 человек, которые являются полными тезками захороненных в Луганске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы», — сообщает ВВС.

Агентству удалось связаться с родственниками некоторых погибших, которые рассказали схожие истории. Их близкие были заключенными, согласившимися поехать воевать в составе ЧВК «Вагнер». Они уехали из колоний в конце августа, какое-то время выходили на связь, но в октябре пропали. С тех пор новостей от осужденных нет.

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