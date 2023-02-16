В Сенненском районе бригадир фермы заставляла подчиненных покупать дохлых телят 16.02.2023, 1:13

иллюстрационное фото

Женщина таким образом пыталась скрыть большие объемы падежа скота.

Бригадир фермы одного из сельскохозяйственных предприятий в Сенненском районе пыталась скрыть большие объемы падежа скота, сообщила служба информации Витебской областной прокуратуры.

Женщину подозревают в превышении служебных полномочий. Она с марта по июль 2022 года оформила документы о фиктивной реализации скота в количестве 49 голов. При этом сами животные были мертвы, а выплачивать недостачу пришлось работникам молочно-товарной фермы.

Бригадир заставила восьмерых подчиненных написать заявления с просьбой продать им мясо и вычислить его стоимость из их зарплат. Якобы животные погибли по вине этих людей, поэтому они и обязаны все компенсировать. Среди тех, кто написал заявления, был и слесарь, который совершенно не имел отношения к уходу за животными.

В результате из зарплат работников фермы было незаконно вычтено более Br4,5 тыс.

В отношении бригадира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь. За превышение служебных полномочий ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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