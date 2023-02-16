США анонсировали передачу Украине почти $10 млрд 16.02.2023, 3:04

Помощь будет предоставлена в блажайшее время.

США намерены предоставить Украине 9,9 миллиардов долларов бюджетной помощи уже в ближайшие месяцы. Об этом заявила глава департамента международного содействия Госдепа США Дафна Рэнд на брифинге 15 февраля.

По ее словам, США предоставили 13 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины.

«Работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиардов долларов», - отметила Рэнд.

Она также подчеркнула, что США по-прежнему готовы сотрудничать с правительством Украины и предоставлять дополнительную бюджетную поддержку по мере необходимости.

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