США анонсировали передачу Украине почти $10 млрд
- 16.02.2023, 3:04
Помощь будет предоставлена в блажайшее время.
США намерены предоставить Украине 9,9 миллиардов долларов бюджетной помощи уже в ближайшие месяцы. Об этом заявила глава департамента международного содействия Госдепа США Дафна Рэнд на брифинге 15 февраля.
По ее словам, США предоставили 13 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины.
«Работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиардов долларов», - отметила Рэнд.
Она также подчеркнула, что США по-прежнему готовы сотрудничать с правительством Украины и предоставлять дополнительную бюджетную поддержку по мере необходимости.