Масштабная воздушная тревога в Украине: во многих областях прогремели взрывы 2 16.02.2023, 8:04

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Россия провела ночную атаку с воздуха.

В Украине в ночь на 16 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. В некоторых областях слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Издание опубликовала хронологию ночной ракетной атаки РФ по городам Украины:

03:46 Черкасская область - взрывы. Работает ПВО по враждебным целям.

03:45 Начальник Днепропетровского областного совета заявил, что есть реальная угроза и попросил находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

03:28 В сети распространяют данные о взрывах Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Львовской областях. Предварительно, работают системы ПВО.

03:14 Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что существует реальная угроза ракетного удара.

03:12 Мониторинговая группа сообщила о запуске ракет типа «Калибр» из акватории Черного моря

03:08 В Киевской ОВА информируют об угрозе ракетной атаки по всей территории Украины.

«Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких», - подчеркнули в областной военной администрации.

03:07 Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что в городе слышны звуки взрывов.

03:02 Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что на территории области работает система ПВО.

Чиновник призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытии, пока не появится информация об отбое.

03:00 В сети пишут, что Харьковскую область обстреливают из С-300 со стороны российского Белгорода. В Запорожской области местные жители слышат взрывы.

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