Видеофакт: «Вагнеровцы» и боевики «ЛНР» несут гигантские потери на востоке Украины 4 16.02.2023, 8:13

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Впечатляющие кадры с фронта.

Анна Маляр, советница Министерства обороны Украины, рассказала, какими темпами РФ теряет на линии фронта своих солдатов.

Информация обнародована на официальной странице Facebook чиновницы.

Маляр заявила, что на восточном отрезке фронта армия РФ атакует круглосуточно. Поэтому и несет мощные потери.

Впечатляющие потери - у двух подразделений, о которых вспомнила советница в своем сообщении:

у наемников ЧВК «Вагнера»;

у боевиков так называемого 2-го армейского корпуса армии РФ – то есть бывших боевиков из «Народной милиции ЛНР».

Потери этих подразделений – до 80% личного состава.

О потерях также свидетельствуют следующие факты, приведенные Маляр:

на линии фронта формируют отряды «смертников» - группы солдат, у которых мало оружия и снарядов, а их бросают в бой;

в Ростовской области создан учебный лагерь, из которого еженедельно на фронт отправляют 500 мобилизованных. Мобилизированных готовят от двух до недель – и сразу в бой.

В сети тем временем опубликовали видео из производственного помещения, заполненного гробами и черными мешками. В сообщении указано, что это «вагнеровцы», которые погибли на линии фронта в Украине.

Можно попытаться сосчитать гробы, попавшие в кадр – их около 60 в одном помещении.

Анатолий Штефан, подполковник ВСУ, подтвердил: на видео – действительно бывшие «музыканты» ЧВК «Вагнер».

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