Разгром под Угледаром: Россия потеряла 5-тысячную бригаду морпехов и 130 единиц техники 4 16.02.2023, 8:22

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Поражение стало одним из самых тяжелых для войск РФ с начала полномасштабного вторжения.

В битве за Угледар российская армия потеряла почти полностью 5-тысячную бригаду морской пехоты, а также по меньшей мере 130 единиц военной техники, включая 36 танков.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ, пишет «Укринформ».

«На прошлой неделе наступление на Угледар в Донецкой области было катастрофическим для российской армии. россияне почти полностью потеряли 5-тысячную бригаду морской пехоты при попытке штурма позиций Вооруженных Сил Украины. В течение недели в этом районе было уничтожено около 130 единиц военной техники, включая 36 танков», – сказала она.

По словам Костенко, за потерями в одном бою битва за Угледар уже стала для российских вооруженных сил одной из самых тяжелых с момента полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, неудачная попытка захватить Угледар «подтвердила слабую системную подготовку мобилизованных россиян».

«Сейчас самые ожесточенные боевые действия идут на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, где каждый день, как пушечное мясо российское командование бросает в бой новые волны неопытных новобранцев и бывших заключенных. В результате тактики России времен войны ее войска продолжают нести большие потери, которые в некоторых подразделениях достигают до 80% личного состава», - сообщила также заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

Со всем тем, Кремль пока не демонстрирует даже признаков готовности прекратить развязавшуюся войну, и даже наоборот – интенсифицирует военные усилия и звенит ядерным оружием, что «свидетельствует о том, что Российская Федерация полна решимости вести войну, несмотря на возможные последствия для мира и даже для собственного народа».

На этом фоне Костенко указала на важность поддержки предложенной Украиной Формулы мира, которая «призвана положить конец агрессивной войне России против Украины и восстановить безопасность для всего мира».

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